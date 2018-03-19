Команда Петрозаводского педагогического колледжа выступит в финале Всероссийских соревнований

18 марта в Великом Новгороде завершились Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд профессиональных образовательных организаций Северо-Западного федерального округа. Соревнования проходили в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол — в ВУЗы» в «Бронзовой лиге» сезона 2017-2018 гг.

Карелия была представлена двумя командами: Петрозаводского педагогического колледжа и Петрозаводского автотранспортного техникума.

В итоге первое место завоевали юноши из Петрозаводского педагогического колледжа, которые теперь представят Северо-Запад России в финальном этапе соревнований, который пройдет в мае в Московской области.

На втором месте — Новгородский строительный колледж, на третьем — Педагогический колледж г. Черняховск (Калининградская область). Команда Петрозаводского автотранспортного техникума заняла 4-е место.

Кроме того, петрозаводчане стали лучшими игроками в трех номинациях: вратарь — Дмитрий Петров , бомбардир — Денис Кошелев, игрок — Антон Кувалин.

Поздравляем команду Петрозаводского педагогического колледжа и тренера Николая Попова! Желаем удачного выступления в финале!