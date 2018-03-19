Джордан Хендерсон: Суарес — фантастический игрок, но Салах в этом сезоне просто невероятен

Юрген Клопп : Салах не хочет, чтобы его сравнивали с Месси

«Они оба фантастические игры каждый по-своему, — приводит Sky Sports слова Хендерсона. — Нельзя сравнивать их. Они разные игроки. Они много забивают и здорово работают без мяча. Но очень трудно провести сравнение.

Луис перешел в «Барселону», и у него там все отлично получается. Он фантастический игрок. Мне повезло, что я играл с ним.

Но в этом сезон Мо невероятен. Просто невероятен. Он так играет каждую неделю без перерыва.

Это вопрос уверенности. Команде нужны такие игроки, как Мо, которые выполняют самую сложную работу и отправляют мячи в ворота».

Напомним, в субботу 25-летний Салах сделал покер в ворота «Уотфорда» (5:0), после чего на его счету стало 28 голов в 30 матчах чемпионата. Он стал единоличным лидером в списке бомбардиров премьер-лиги.