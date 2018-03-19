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Джордан Хендерсон: Суарес — фантастический игрок, но Салах в этом сезоне просто невероятен
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Джордан Хендерсон: Суарес — фантастический игрок, но Салах в этом сезоне просто невероятен 

Советский спорт 2 часа назад
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не стал сравнивать полузащитника Мохаммеда Салаха с бывшим форвардом команды Луисом Суаресом.
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«Они оба фантастические игры каждый по-своему, — приводит Sky Sports слова Хендерсона. — Нельзя сравнивать их. Они разные игроки. Они много забивают и здорово работают без мяча. Но очень трудно провести сравнение.
Луис перешел в «Барселону», и у него там все отлично получается. Он фантастический игрок. Мне повезло, что я играл с ним.
Но в этом сезон Мо невероятен. Просто невероятен. Он так играет каждую неделю без перерыва.
Это вопрос уверенности. Команде нужны такие игроки, как Мо, которые выполняют самую сложную работу и отправляют мячи в ворота».
Напомним, в субботу 25-летний Салах сделал покер в ворота «Уотфорда» (5:0), после чего на его счету стало 28 голов в 30 матчах чемпионата. Он стал единоличным лидером в списке бомбардиров премьер-лиги.
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