Илья Кутепов: «Хотел бы поиграть в итальянском клубе»

Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью bobsoccer отметил, что он в восторге от Италии. Футболист также добавил, что хотел бы поиграть в итальянском клубе.

— Вы не раз говорили в интервью, что очень нравится Италия. Продолжаете учить итальянский язык?

— Сейчас меньше свободного времени стало. Больше стараюсь все-таки быть с семьей. Постоянно в разъездах, в дороге. Игры, сборы. Семью не видишь столько, сколько хотелось бы…

— Вы по-прежнему однажды хотели бы поиграть в итальянском клубе?

— Да. Совершенно серьезно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живет. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге.