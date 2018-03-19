Ещё
Илья Кутепов: «Хотел бы поиграть в итальянском клубе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Кутепов: «Хотел бы поиграть в итальянском клубе» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью bobsoccer отметил, что он в восторге от Италии. Футболист также добавил, что хотел бы поиграть в итальянском клубе.
— Вы не раз говорили в интервью, что очень нравится Италия. Продолжаете учить итальянский язык?
— Сейчас меньше свободного времени стало. Больше стараюсь все-таки быть с семьей. Постоянно в разъездах, в дороге. Игры, сборы. Семью не видишь столько, сколько хотелось бы…
— Вы по-прежнему однажды хотели бы поиграть в итальянском клубе?
— Да. Совершенно серьезно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живет. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге.
Спорт-Экспресс: последние новости
Александр Мейтин: "Ничего сверхъестественного у "Казань Арены" не произошло" Досмотр фанатов "Спартака" в Казани осуществляли очень медленно Гендиректор "Крыльев": "Готовим поле к "Спартаку". Но к матчу оно не будет как бильярдный стол"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение