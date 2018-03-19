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Гуляющий медведь напугал жителей Балаково
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Гуляющий медведь напугал жителей Балаково 

Новости Саратова 5 часов назад
Фото: Новости Саратова
На бурого медведя наткнулись пришедшие в гаражи балаковцы.
К счастью, дикий зверь оказался прирученным и вел себя спокойно. Информация об этом попала в социальные сети. Автор поста сопроводил свой небольшой рассказ о косолапом, расхаживающем почти в центре города, забавной фотографией.
Оказалось, что один из владельцев гаража, расположенного в 4Б микрорайоне является любителем медведей. И, по рассказам соседей, держит медведя. Причем, иногда отпускает его порезвиться на воле.
Медведь, судя по всему, совершенно не заинтересовался повстречавшимися у него на пути горожанами, поскольку был серьезно увлечен содержимым кастрюли.
Фото: соцсети
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