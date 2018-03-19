Гуляющий медведь напугал жителей Балаково

На бурого медведя наткнулись пришедшие в гаражи балаковцы.

К счастью, дикий зверь оказался прирученным и вел себя спокойно. Информация об этом попала в социальные сети. Автор поста сопроводил свой небольшой рассказ о косолапом, расхаживающем почти в центре города, забавной фотографией.

Оказалось, что один из владельцев гаража, расположенного в 4Б микрорайоне является любителем медведей. И, по рассказам соседей, держит медведя. Причем, иногда отпускает его порезвиться на воле.

Медведь, судя по всему, совершенно не заинтересовался повстречавшимися у него на пути горожанами, поскольку был серьезно увлечен содержимым кастрюли.

Фото: соцсети