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Бернард вернётся в строй в июле
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Бернард вернётся в строй в июле 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
Вингер «Шахтера» Бернард рассказал о сроках своего восстановления и планаха на будущее.
"Последние годы в «Шахтёре» были непростыми. Из-за травмы плеча я решился на операцию, поскольку стало трудно переносить нагрузки, приходилось играть через боль. Хочу быстрее восстановиться, но нужно время. Думаю, пройдёт четыре месяца. Когда контракт с «Шахтёром» закончится, хочу перейти в другой клуб, возможно, вернуться в Бразилию — пока не знаю, где продолжу карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги Чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как раньше, и меня это не устраивает" — сказал 25-летний бразилец.
Отметим, что в услугах Бернарда заинтересованы «Наполи», «Интер», Рома", «Атлетико» и «Челси».
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