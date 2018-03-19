Бернард вернётся в строй в июле

Вингер «Шахтера» Бернард рассказал о сроках своего восстановления и планаха на будущее.

"Последние годы в «Шахтёре» были непростыми. Из-за травмы плеча я решился на операцию, поскольку стало трудно переносить нагрузки, приходилось играть через боль. Хочу быстрее восстановиться, но нужно время. Думаю, пройдёт четыре месяца. Когда контракт с «Шахтёром» закончится, хочу перейти в другой клуб, возможно, вернуться в Бразилию — пока не знаю, где продолжу карьеру. В Украине непросто играть, ведь не хватает матчей уровня Лиги Чемпионов. Чемпионат не такой сильный, как раньше, и меня это не устраивает" — сказал 25-летний бразилец.

Отметим, что в услугах Бернарда заинтересованы «Наполи», «Интер», Рома", «Атлетико» и «Челси».