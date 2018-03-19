500 000 рублей 1995 года: редкая купюра ценится антикварами на вес золота

За год до деноминации монетный двор России выпустил самую крупную купюру в 500 000 рублей. Сегодня бонисты готовы отдать за нее 1000$-2000$ — банкнота встречается очень редко. Посмотрите, может завалялась у вас где-то?

Дело в том, что примерно 500 000 рублей и была в то время средняя по стране зарплата. Само собой, на память такие купюры редко кто оставлял, а уже 1 января 1998 года правительство провело деноминацию рубля в 1000 раз.

Короткий период обращения банкноты — основная приманка для бонистов, готовых заплатить неплохие деньги. Конечная сумма будет зависеть от сохранности купюры.