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500 000 рублей 1995 года: редкая купюра ценится антикварами на вес золота
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500 000 рублей 1995 года: редкая купюра ценится антикварами на вес золота 

Don't Panic 5 часов назад
Фото: Don't Panic
За год до деноминации монетный двор России выпустил самую крупную купюру в 500 000 рублей. Сегодня бонисты готовы отдать за нее 1000$-2000$ — банкнота встречается очень редко. Посмотрите, может завалялась у вас где-то?
Дело в том, что примерно 500 000 рублей и была в то время средняя по стране зарплата. Само собой, на память такие купюры редко кто оставлял, а уже 1 января 1998 года правительство провело деноминацию рубля в 1000 раз.
Короткий период обращения банкноты — основная приманка для бонистов, готовых заплатить неплохие деньги. Конечная сумма будет зависеть от сохранности купюры.
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