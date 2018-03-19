Жуткий «поезд-призрак» испугал пользователей Сети

На видео, опубликованном в YouTube, полупрозрачный поезд «прибывает» к платформе и «собирает» пассажиров.

На YouTube-канале The Hidden Underbelly 2.0 опубликовали видео, якобы снятое камерами видеонаблюдения на станции в китайском округе Баотоу. На кадрах видно, как полупрозрачный силуэт поезда появляется на рельсах, потом останавливается, будто собирает пассажиров, и покидает остановку.

В описании к видео отмечается, что «поезд-призрак» «появился» 10 марта 2018 года.

Как рассказал YouTube-каналу мужчина, отвечающий за безопасность станции, за 12 лет, что он там работал, никогда не видел ничего подобного и надеется, что это больше не повторится.

Видео было залито 14 марта и уже собрало почти 670 тысяч просмотров.

В комментариях к нему некоторые пользователи с ужасом заявляют, что это шокировало их. Один мужчина предположил, что состав существует в параллельной вселенной, которая в этот момент соприкоснулась с нашей.

Кто-то более прагматичный отметил, что, вероятно, охрана использует одну и ту же пленку несколько раз, поэтому изображения «наложились» одно на другое.

А несколько человек и вовсе заметили, что это вагоны метро типа «Еж», на кадрах станция Московского метрополитена «Полежаевская», видео фейковое и вообще ему уже по меньшей мере три года.