Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против видеоповторов

Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста у здания Федерации футбола Италии против использования системы видеоповторов, сообщает Italian Football TV. Это произошло перед матчем команды с «Болоньей» (1:1) на «Стадио Олимпико» в 29-м туре серии A.

«Лацио» сыграл вничью с «Болоньей»

Недовольство болельщиков «Лацио» вызвано тем, что во всех ситуациях, в которых арбитры обращались за помощью к видеоповторам, решения принимались в пользу соперников римлян.

Добавим, что фанаты «Лацио» также бойкотировали и первые 15 минут матча с «Болоньей».

Напомним, игра завершилась вничью: на третьей минуте гости вышли вперед после гола полузащитника Симоне Верди, «Лацио» отыгрался через 13 минут после удара бразильца Лукаса Лейвы.

Lazio fans protesting before the game because of all the VAR calls against them this season 👀 pic.twitter.com/Nw3QKCOnK3

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) March 18, 2018