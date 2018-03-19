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Ковачич: Неймар — классный игрок, но мне нравится нынешний состав «Реала»
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Ковачич: Неймар — классный игрок, но мне нравится нынешний состав «Реала» 

Чемпионат.com 5 часов назад
Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич в беседе с испанскими журналистами прокомментировал информацию о возможном переходе в стан «сливочных» нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в летнее трансферное окно.
«Неймар — классный игрок, в этом нет сомнений. Но мне нравится тот состав, который есть сейчас у нас. Нормально ли то, что Роналду, который постоянно забивает важные для команды голы, получает меньше, чем Неймар? Не знаю. Я беспокоюсь за свою зарплату, и меня интересует исключительно наша команда. Величина оклада — это личный вопрос», — сказал Ковачич.
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