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«Единая Россия» сформирует пакет проектов по реализации задач из послания президента РФ после инаугурации
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«Единая Россия» сформирует пакет проектов по реализации задач из послания президента РФ после инаугурации 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Об этом сообщила пресс-служба партии.
«Безусловно, большой пакет законопроектов, в том числе в развитие майских указов, которые мы все ждем после инаугурации, будет реализован нашим депутатским корпусом не только на федеральном, но и региональном уровнях», — заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пресс-конференции. Его слова приводятся в сообщении
По его словам, партия уже включилась в работу по реализации целей и задач, которые были поставлены главой государства в послании. «В »Единой России» создана рабочая группа, поскольку эти цели и задачи требуют необходимого законодательного сопровождения», — отметил он.
А. Турчак добавил, что на прошлой неделе прошло заседание комиссии по реализации предвыборной программы партии. «Ряд законодательных инициатив в развитие послания на этой комиссии уже были рассмотрены. Например, в весеннюю сессию планируем принять законопроект об инвестконтракте СПИК 2.0, который существенно облегчит деятельность бизнеса», — сказал он.
Выборы президента России прошли 18 марта.
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