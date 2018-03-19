«Единая Россия» сформирует пакет проектов по реализации задач из послания президента РФ после инаугурации

Об этом сообщила пресс-служба партии.

«Безусловно, большой пакет законопроектов, в том числе в развитие майских указов, которые мы все ждем после инаугурации, будет реализован нашим депутатским корпусом не только на федеральном, но и региональном уровнях», — заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на пресс-конференции. Его слова приводятся в сообщении

По его словам, партия уже включилась в работу по реализации целей и задач, которые были поставлены главой государства в послании. «В »Единой России» создана рабочая группа, поскольку эти цели и задачи требуют необходимого законодательного сопровождения», — отметил он.

А. Турчак добавил, что на прошлой неделе прошло заседание комиссии по реализации предвыборной программы партии. «Ряд законодательных инициатив в развитие послания на этой комиссии уже были рассмотрены. Например, в весеннюю сессию планируем принять законопроект об инвестконтракте СПИК 2.0, который существенно облегчит деятельность бизнеса», — сказал он.

Выборы президента России прошли 18 марта.