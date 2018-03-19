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Комик Руслан Белый высмеял волгоградский футбол и предложил переселить чиновников
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Комик Руслан Белый высмеял волгоградский футбол и предложил переселить чиновников 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
Известный комик Руслан Белый предложил переселить волгоградских чиновников на Мамаев курган и переименовать город в Санремо или в Венецию.
— Я нагуглил, что город три раза переименовывали, — начал свое выступление комик. — Логика мне понятна: когда был Царицын, надеялись на царя. Когда Сталинград — на Сталина. Сейчас Волгоград. Ребята, вы надеетесь на Волгу? По ней приплывет счастье? Не приплывет. Я был выше по течению, там все разрушили и выловили.
Проехавшись катком по волгоградским дорогам и «танцующему» мосту, Руслан Белый похвалил лишь монумент «Родина — мать зовет!».
— «Родина — мать», действительно, величайшее сооружение, — уверен ведущий новой программы «Комик в городе». — Там 70 лет назад 200 дней и ночей солдаты воевали на холоде. Настолько невероятные эмоции, что я потом приехал в гостиницу и целовал горячую воду, обнимал мыло и кланялся матрасу. Я бы посоветовал вашим чиновникам собираться у «Родины — матери». Пускай вдоль нее сидят и заседают. Желательно, чтобы это было ночью: плывут облака и музло какое-то «Вставай, страна огромная». Чтобы мэр говорил: «Можно я уйду? Нельзя, вы мэр. А долго мне еще так сидеть? Вас только избрали: пять лет».
После серии острых шуток про депрессивный город Руслан Белый признался: из-за Волгограда он едва не впал в депрессию.
— Я пытался что-то написать, а потом на три дня ушел в запой. У вас же из позитивного только Слуцкий и Исинбаева, — рассуждает Руслан Белый. — Оказывается, что где-то рядом с Волгоградом нашли стоянку древнего человека. У вас тут был первый человек. И даже он ушел. Я не знаю, почему вы такие веселые? Скорее всего, вы просто честные. У вас же все хр***во: инфраструктура полностью разрушена, «танцующий» мост, «Ротор» в ж**е. Так было, есть и будет.
Добавить вытянутому на карте городу позитива, по мнению комика, может лишь новое имя.
— Я слышал, что Волгоград на шесть дней в году переименовывают в Сталинград. Это прикольно. На лето вы можете смело переименовываться в Санремо, — уверен юморист. — Глядишь, Соловьев купит у вас тут дом. Проведете музыкальный фестиваль и позовете сюда Аль Бано. На осень стоит переименоваться в Венецию. Будут тут волгальеры. А вот на зиму — в Жопецк. Не только вашему городу, но и всей стране.
Напоследок юморист решил вспомнить и про уникальность Волгограда.
— У вас один из самых вытянутых городов в стране. Я бы тут с бабами аккуратнее знакомился и первым делом спрашивал не имя, а место жительства, — шутит Руслан Белый. — Пойдешь ее провожать, надо же мать предупредить. «Ухожу, мать, на год». Думаю, что половину бомжей так и появилось — шли, шли и понравилось. Кстати, я слышал, что в каком-то году у ваших чиновников были самые высокие зарплаты в Южном федеральном округе. Это правильно: чем хуже город, тем выше должны быть зарплаты. Просто потому, что так нам легче ругать чиновников. Вот если бы они получали 8 тысяч рублей. На кого бы мы все свалили?
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