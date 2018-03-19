Персоны марта в РФПЛ: два богатыря, неудачник и Особенный

Куцый клубный календарь первого месяца весны позволяет подвести черту под впечатлениями, не дожидаясь первых признаков собственно весны. Сам футбол получился по преобладавшему полевому бездорожью сбивчивым, и потому уместнее навести фокус на персоны.

Виктор ГОНЧАРЕНКО. ЦСКА показывает после возобновления сезона стопроцентный результат. Пройдены два раунда плей-офф Лиги Европы, выиграны оба матча чемпионата. А ведь это был первый опыт белорусского специалиста на российской земле с ранним — февральским — началом игровой практики. Но еще удивительнее то, что его команда успела предстать в двух совершенно непохожих обличиях! Против «Урала» и в первом матче с «Лионом» мы увидели команду осторожную, не совсем уверенную в себе, не попадающую в атакующий ритм. Но буквально в считанные дни Гончаренко, нажав не некую невидимую кнопку, перевернул все. И явил нашим взорам в Грозном и Лионе команду рисковую, смело бросившуюся в стихию встречной обоюдоострой игры. Осенью я писал про этот фокус преображения: «Гончаренко завел хамелеона». Что ж, то наблюдение по-прежнему актуально. Виктор Михайлович ворвался в весну по-богатырски! Особенно с учетом потерь в тыловых подразделениях. Внимательный глаз по ходу ответного матча с «Лионом» без труда улавливал: требованиям Лиги Европы в цеэскоскоуй обороне соответствовал разве что В. Березуцкий, да и того пришлось в перерыве заменить. И все равно ЦСКА презрел опасность и праздновал атакующую смелость!

Евгений Ловчев: Дзюба будет в составе сборной на ЧМ Артем ДЗЮБА. Три матча за Тулу — три гола. Ну что сказать, ну что сказать — устроен вот так Дзюба: когда надо восстанавливать свое реноме, для него нет невыполнимых задач. Как нет крепостей, которые бы не взяли большевики. А теперь пробежимся вскользь по еще свежему в памяти отрезку карьеры Артема. При Виллаше-Боаше в «Зените» забивал? Забивал — да еще и образовал полноценную связку с Халком, где был с бразильским премьером практически на равных. При Луческу забивал? Забивал, исправно продолжил снайперскую работу. А в сборной как у Дзюбы дела обстояли, не забыли? Да он при позднем Капелло и при раннем Слуцком являлся главным носителем голевой угрозы (за вычетом финального турнира Евро, где Леонид Викторович придумал нечто тактически неладное), процентов 90 мячей находили путь в ворота при том или ином его непосредственном участии! Да и в единственном его матче при Черчесове, против Коста-Рики, так было. И потому рабочая нескладуха, случившаяся у Артема с Манчини, предстает в ином свете: не вини, как пелось в песне, коня — вини дорогу…

Роберто МАНЧИНИ. Как раз и перейдем на ту пресловутую дорогу, сбившую Дзюбу с голевого шага. Куда синьор Манчини, тоскуя, мучась, сетуя, путь-то нынче держит? Ну разве что за неустойкой в 9, как говорят, миллиончиков. Потому что у протеже Сергея Фурсенко из тренерских рук валится абсолютно все. Нет достойного функционала — «Лейпциг» явно перебегал и переборол «Зенит». Нет даже намека на некую заготовленную игру в атаке. Нынешний «Зенит» возле чужих ворот — как товарищ Сухов в среднеазиатской пустыне. В марте команда провалилась тотально. Две «нулевки» в РФПЛ, вылет по делу из Лиги Европы от вполне проходимого «Лейпцига». Должно быть, зенитовские штабные умы уже пронзила резкая головная боль: выходит, мы, заменив Луческу на Манчини, шило на мыло поменяли. Да еще и целый вновь свезенный в Питер состав этим мылом натерли…

Валерий КАРПИН. Вот где, я думаю самая сложная задачка для букмекеров: какие же коэффициенты выставлять на матчи с участием «Ростова»? И команда сама по себе имеет импозантно-лоскутный вид: родная тренеру спартаковская прослойка, плюс трое бесстрашных исландских викингов, плюс тертые ростовские калачи Калачев с Гацканом. Кто бы ответил внятно, какое игровое лицо просматривается нынче у «Ростова»? Атака-то при всем при том идет преимущественно через Ионова… Затрудняясь охарактеризовать тренера Карпина, равно как и его команду, предлагаю именовать Валерия Георгиевчиа нашим Особенным. И пока, пожалуй, можно с равной вероятностью предположить любой результат «Ростова» в концовке чемпионата.