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Роналду дал совет Бензема по его будущему
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Роналду дал совет Бензема по его будущему 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал совет своему партнеру по атаке в клубе Кариму Бензема по его будущему.
Так, по сведениям испанской прессы, португальский бомбардир порекомендовал 30-летнему нападающему, с которым «сливочные» планируют расстаться ближайшим летом, перебраться в английскую Премьер-Лигу. По мнению пятикратного обладателя «Золотого мяча», в АПЛ француз будет способен проявить свои лучшие качества.
В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Реал».
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