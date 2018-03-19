Роналду дал совет Бензема по его будущему

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду дал совет своему партнеру по атаке в клубе Кариму Бензема по его будущему.

Так, по сведениям испанской прессы, португальский бомбардир порекомендовал 30-летнему нападающему, с которым «сливочные» планируют расстаться ближайшим летом, перебраться в английскую Премьер-Лигу. По мнению пятикратного обладателя «Золотого мяча», в АПЛ француз будет способен проявить свои лучшие качества.

В нынешнем сезоне Бензема забил 8 мячей и сделал 10 результативных передач в 34 матчах за «Реал».