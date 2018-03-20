Роналду занимает второе место среди возрастных бомбардиров в Европе

Эти нападающие достигли возраста Христа, но по-прежнему много забивают в своих чемпионатах.

Оказывается, бывший игрок «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» ещё на что-то способен в футболе. В нынешнем сезоне 34-летний Адебайор забил 12 голов в 23 матчах турецкой лиги за «Истанбул Башакшехир». Тоголезский форвард летит со своей командой к чемпионскому титулу. «Не совсем доволен тем, как сложилась моя карьера. Возможно, я ещё могу помечтать о „Золотом мяче“ и это станет реальностью», — делится сокровенным Адебайор.

Если вы давным-давно забыли экс-форварда «Зенита» и ПСВ, то в Венгрии о нём точно помнят. 34-летний серб сражается с «Видеотоном» за золотые медали и победу в соревновании бомбардиров местного чемпионата. Данко забил 12 голов в 18 матчах. Кроме того, стал автором шести голевых передач. О сумасшедшей заряженности Лазовича на борьбу свидетельствуют восемь жёлтых и одна красная карточка, полученные им в ходе сезона.

8-9. Умут Булут, 13 голов

Человек с четырьмя буквами «у» в имени и фамилии — один из четырёх нападающих, которые забили больше Адебайора в турецкой лиге. На счету 35-летнего снайпера «Кайсериспора» 13 голов в 25 матчах. У Булута, конечно же, не было такой яркой карьеры, как у тоголезца, но он поиграл в национальной сборной и даже оставил кое-какой след за пределами страны. В сезоне-2011/12 топтал французские газоны, будучи футболистом «Тулузы».

Привет болельщикам «Ростова»! Бывший нападающий ростовчан по-прежнему играет и забивает, пусть даже в скромном чемпионате Боснии. Кроме того, Ахметович был недолго в нижегородской «Волге» и «Салюте» из Белгорода. Сейчас 33-летний Мерсудин возглавляет список лучших бомбардиров боснийской лиги с 13 мячами. Последние три матча «Сараево» Ахметович пропустил из-за повреждения — в его отсутствие команда не выдавила из себя ни одного гола.

6-7. Фабрисио Симоес, 15 голов

На Кипре всегда можно найти каких-то любопытных персонажей. Например, там среди топ-снайперов находятся Мэтт Дербишир , выступавший за молодёжную сборную Англии, «Блэкбёрн» и «Бирмингем», а также экс-форвард «Крыльев Советов» финн Берат Садик . С ними конкурирует малоизвестный 33-летний Фабрисио Симоес. Он наколотил 15 мячей в 22 матчах за «Алки». Похоже, это будет самый результативный сезон в небогатой карьере бразильца.

10 лет назад шотландец играл за «Глазго Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА с «Зенитом». Теперь погрузневший ветеран Бойд доигрывает за родной «Килмарнок». Получается совсем неплохо. И даже очень хорошо. 34-летний Бойд — лучший бомбардир чемпионата. Он сыграл 26 матчей и забил 15 голов. Полтора месяца назад капитан помог «Килмарноку» победить на его ужасном поле лидера лиги «Селтик», что в Шотландии приравнивается к подвигу.

5. Марко Пайшао, 16 голов

Фамилию этого португальца можно перевести на русский язык словом «страсть». Действительно, у 33-летнего Пайшао всё ещё сохраняется сильная любовь к футболу. Особенно удачный период в его жизни наступил после переезда в Польшу в том возрасте, когда другие уже подыскивают гвоздь и стену для бутс. В нынешнем чемпионате нападающий «Лехии» из Гданьска забил 16 мячей в 28 матчах. Голы Пайшао должны спасти «Лехию» от вылета.

4. Фабио Квальярелла, 17 голов

Забивать в Италии, несомненно, тяжелее, чем в Польше, Шотландии, Турции или на Кипре. Тем ценнее достижение 35-летнего Квальяреллы. В пороховницах бывшего игрока сборной Италии должно хватить пороха ещё надолго. Фабио принял участие в 27 матчах Серии А и 17 раз послал мяч в сетку ворот соперников. Нападающий из «Сампдории» настолько хорош, что Лучано Спаллетти назвал его после осенней игры «занозой в заднице» «Интера».

Это, конечно же, не тот Ангуло, который побеждал с «Валенсией» в Кубке УЕФА и дважды играл в финале Лиги чемпионов. Но тоже представитель испанского футбола — воспитанник «Атлетика» из Бильбао. Правда, в его послужном списке лишь четыре выступления за баскскую команду. Сейчас Ангуло занимает второе место среди снайперов польской лиги. Он сыграл 27 матчей и забил 19 голов за «Гурник» из Забже. Похоже, Польша подходящее место для эффектного завершения карьеры.

Обладателю «Золотого» мяча стукнуло 33 года в начале февраля. До этого Роналду забил лишь восемь мячей в нынешнем чемпионате Испании, а за последние полтора месяца добавил к ним ещё 14 голов. Португалец сделал три дубля, хет-трик и покер в ворота «Жироны» в минувшее воскресенье. Криштиану набирает оптимальную форму к решающим матчам сезона и ЧМ-2018. Никому не под силу забивать так много в Примере в возрасте 33 лет. Пока столько не исполнится Лионелю Месси

1. Жонас, 31 гол Однако в соревновании «старичков» по всей Европе Роналду уступает Жонасу из «Бенфики». Этот бразилец уже выигрывал гонку голеадоров чемпионата Португалии в сезоне-2015/16, когда поразил цель 32 раза, а теперь может сделать это снова. Причём с более высоким результатом. На данный момент 33-летний нападающий сыграл 27 матчей и забил 31 гол. Правда, в отличие от Криштиану в Лиге чемпионов у бразильца ноль точных ударов. Еврокубковая статистика и объясняет разницу между Жонасом и Роналду.