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Футболисты сборной поздравили пожелали Кокорину скорейшего возвращения на поле
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Футболисты сборной поздравили пожелали Кокорину скорейшего возвращения на поле 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Футболисты сборной России поздравили Александра Кокорина с днём рождения и пожелали ему скорейшего возвращения на поле после травмы колена. Сегодня форварду исполняется 27 лет.
После ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» Кокорину диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Это означает, что форвард уже точно не сможет помочь «Зениту» в концовке нынешнего сезона, а также не сможет выступить за сборную России на домашнем чемпионате мира, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на YouTube-канале сборной России.
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