Футболисты сборной поздравили пожелали Кокорину скорейшего возвращения на поле

Футболисты сборной России поздравили Александра Кокорина с днём рождения и пожелали ему скорейшего возвращения на поле после травмы колена. Сегодня форварду исполняется 27 лет.

После ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг» Кокорину диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Это означает, что форвард уже точно не сможет помочь «Зениту» в концовке нынешнего сезона, а также не сможет выступить за сборную России на домашнем чемпионате мира, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на YouTube-канале сборной России.