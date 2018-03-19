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Поделился уловом: пермяк снял на видео лису–воровку, которая забралась в сумку и съела всю рыбу
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Поделился уловом: пермяк снял на видео лису–воровку, которая забралась в сумку и съела всю рыбу 

59.ru 4 часа назад
Фото: 59.ru
Пермяк Игорь Соловьев разместил на своей странице в социальной сети видеозапись встречи с дикой лисой. Необычный случай приключился с ним во время рыбалки.
— Встреча с лисой произошла 18 марта в около трех часов дня, — рассказал 59.ru автор видеозаписи Игорь Соловьев. — Я поехал на рыбалку на Каму. На реке пойманную рыбу я забрасывал в кофр снегохода. Немного отойдя в сторонку, я увидел, что кофр шевелиться, а ветра вроде нет. Подхожу и вижу, что в сумке сидит лиса и ест рыбу. Я крышкой закрыл кофр, поднялся на горнолыжную базу. Крышку открыл, а она не вылазит — сидит и ест. Я сходил до бара, взял шашлык и начал ее кормить мясом.
По словам рыбака, лиса поначалу «улыбалась» и давала спокойно ее снимать, но в какой-то момент зарычала и едва не вцепилась зубами в камеру. Просидев несколько минут в сумке, лиса вылезла из нее и на глазах у отдыхающих побежала в сторону реки.
— Она ушла обратно на речку, — рассказал рыбак. — Видимо она там рыбу собирает. В кофре она съела всю рыбу — там были мелкие окуньки.
В прошлом году видео «Лось на Ниолсе», снятое в заповеднике «Вишерский», победило в номинации «Парнокопытные» национального конкурса «Фотоловушка-2017».
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