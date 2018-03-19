Ещё
Алексей Кравцов: «Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения карьеры»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Кравцов: «Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения карьеры» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что Ольге Фаткулиной нужно дать время перезагрузку. Кравцов также добавил, что спортсменка имеет большой потенциал для продолжения карьеры.
— Разговаривал с Ольгой в Минске, у нее действительно есть желание продолжить карьеру, — цитирует ТАСС Кравцова. — Но я бы не стал сейчас это обсуждать, поскольку у нее накопилась большая усталость, был непростой сезон. Она готовилась к Олимпийским играм, но потом случился сбой. Было потрачено много моральных сил.
Мне кажется, что ей нужно дать время на перезагрузку, возможно, через месяц решение будет более взвешенным. Сейчас она руководствуется эмоциями. Заканчивается олимпийский цикл, накопилось много усталости, определенная опустошенность наступает у всех. Особенно, когда ты готовился к главному старту, а попасть на него не смог. У Ольги есть еще достаточно большой потенциал, мы верим в нее, но окончательное решение будет за ней.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Фаткулину на Олимпиаду в Пхенчхане. В декабре 2017 года Фаткулина заявила о том, что может завершить карьеру после текущего сезона. Накануне 28-летняя спортсменка сообщила, что намерена сделать паузу в карьере по окончании сезона.
Спорт-Экспресс: последние новости
Досмотр фанатов "Спартака" в Казани осуществляли очень медленно Александр Мейтин: "Ничего сверхъестественного у "Казань Арены" не произошло" Гендиректор "Крыльев": "Готовим поле к "Спартаку". Но к матчу оно не будет как бильярдный стол"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение