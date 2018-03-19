Алексей Кравцов: «Фаткулина имеет большой потенциал для продолжения карьеры»

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что Ольге Фаткулиной нужно дать время перезагрузку. Кравцов также добавил, что спортсменка имеет большой потенциал для продолжения карьеры.

— Разговаривал с Ольгой в Минске, у нее действительно есть желание продолжить карьеру, — цитирует ТАСС Кравцова. — Но я бы не стал сейчас это обсуждать, поскольку у нее накопилась большая усталость, был непростой сезон. Она готовилась к Олимпийским играм, но потом случился сбой. Было потрачено много моральных сил.

Мне кажется, что ей нужно дать время на перезагрузку, возможно, через месяц решение будет более взвешенным. Сейчас она руководствуется эмоциями. Заканчивается олимпийский цикл, накопилось много усталости, определенная опустошенность наступает у всех. Особенно, когда ты готовился к главному старту, а попасть на него не смог. У Ольги есть еще достаточно большой потенциал, мы верим в нее, но окончательное решение будет за ней.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Фаткулину на Олимпиаду в Пхенчхане. В декабре 2017 года Фаткулина заявила о том, что может завершить карьеру после текущего сезона. Накануне 28-летняя спортсменка сообщила, что намерена сделать паузу в карьере по окончании сезона.