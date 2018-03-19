Почему УЕФА надо отказаться от таблицы коэффициентов

По итогам каждой еврокубковой недели болельщики из России с интересом смотрит в таблицу коэффициентов УЕФА. Оторвались ли мы от Португалии, приблизились ли к Франции? Портал «Евро-футбол.ру» объясняет, почему эта система устарела.

Изначально таблица коэффициентов УЕФА казалось решением правильным и логичным. Клубы в зависимости от выступления в еврокубках набирают баллы для своей страны. На основании этой табели о рангах УЕФА раздаёт квоты каждому государству. Вот только эта система давно не работает в том смысле, который закладывался в неё изначально.

Что было изначально? УЕФА хотел создать некий справедливый аналог раздачи путёвок в еврокубки. Общая копилка для результатов всех клубов страны, к тому же общая сумма баллов зависит не от него сезона, а от пяти. На бумаге получаем среднее арифметическое, которое позволяет определить силу чемпионата конкретного государства, а чем чемпионат сильнее — тем больше квота. Начинают твои команды действовать хуже, позиции падают, и ты уменьшаешь количество своих представителей.

Однако эта система действовала в ситуации, когда все более или менее равны. Вот только современный футбол бурно меняется, и старый подход выглядит пережитком прошлого. На бумаге казалось, что если рейтинг страны растёт, то ее футбол развивается, поэтому ей и нужно более широкое представительство на европейской арене. На деле же в континентальные турниры за счёт квоты пролезают слабые команды.

Нагляднее всего это в последние годы было видно на фоне борьбы России и Португалии за шестую строчку, дающую право заявлять по три команды в Лигу чемпионов и увеличивать представительство в Лиге Европы. Напомню, что Россия ни разу не была представлена тремя командами на групповой стадии, наши представители не проходили отбор. Что касается португальцев, то у них достойно на евроарене выступают три с половины с командой (порой «Брага» выдавала достойный результат). Остальные же представители страны, «Насьональ», «Маритиму» и еже с ними становились статистами.

Ни у России, ни у Португалии нет достаточного количества команд, достойно выступающих в еврокубках. В итоге, мы сейчас и сменяем друг друга в таблице коэффициентов. И это неизбежно, так как большая квота даёт право выступать на континентальной арене большему количеству средних команд. Сейчас есть вероятность, что в Лигу Европы от России пробьётся «Уфа» или тульский «Арсенал». Это две достойные команды, но даже на групповой стадии Лиги Европы им придётся сложно.

Это лишь частный пример, который перед глазами. От других стран также зачастую за счёт квоты пробиваются средние команды. Просто рейтинг этих государств тащат на себе топ-клубы, и маленькие команды за счёт этого проскакивают.

Помимо этой ситуации другая проблема рейтинга коэффициентов УЕФА — уравниловка. В Ньоне считают, что теперь в Лиге чемпионов должны играть по четыре представителя от Англии, Испании, Германии и Италии. Однако такой подход кажется не совсем правильным, можно взглянуть на рейтинг клубов УЕФА. В его топ-20 входят пять английских команд, четыре испанские (все в топ-6!), три немецкие и две всего итальянские. При этом также два представителя у Португалии, а второй украинский клуб идёт на 21-й.

Из-за такого уравнительного подхода четвертьфиналист Лиге чемпионов этого сезона «Севилья» рискует не попасть в турнир на будущий год, зато там будут представители от Германии и Италии, которые выглядят слабее. Да что там немцы с итальянцами? Голландия имеет гарантированное место на групповой стадии.

УЕФА хочет сделать Лигу чемпионов элитным турниром, поэтому гарантировал по четыре места топ-чемпионатам, но это все равно не совсем верно. Рейтинг — вещь хорошая, но текущий рейтинг коэффициентов не подчеркивает силу команд. Возможно, пора эту систему менять. Например, те же 16 гарантированных мест отдавать не четырём лучшим странам, а именно 16 лучшим клубам вне зависимости от страны. В этом случае турнир действительно будет в большем смысле элитным. Может, даже топ-20. Остальные же места можно уже раздавать, исходя из рейтинга коэффициентов, или придумать ещё какую-то систему. Однако главное, турнир будет в большей степени будет наполнен топ-клубами.

УЕФА идёт по пути создания европейской элитной Суперлиги. Неизбежен тот момент, когда в турнире будут играть просто лучшие клубы вне зависимости от страны происхождения.

Андрей Центров