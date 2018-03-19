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Собянин: поздравляю наших паралимпийцев. Вторые, даже в сокращённом составе!
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Собянин: поздравляю наших паралимпийцев. Вторые, даже в сокращённом составе! 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских паралимпийцев с успешным выступлением на зимних Играх в Пхёнчхане. По решению Международного паралимпийского комитета российские спортсмены в Пхёнчхане выступали в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» и в усечённом составе. Команда выиграла 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград и заняла второе место в медальном зачёте.
«Поздравляю наших паралимпийцев. Вторые, даже в сокращённом составе! Отдельное спасибо многократным чемпионам, выступающим за Москву, — Екатерине Румянцевой и Алексею Бугаеву. Гордимся вами», — написал Собянин в «Твиттере».
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