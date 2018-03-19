В библиотеке на Ташкентской улице провели поэтический турнир

В библиотеке № 110 района Выхино-Жулебино прошел цикл мероприятий, посвященных 105-летию со дня рождения поэта Сергея Михалкова — одного из самых любимых и узнаваемых литераторов.

— Нас очень порадовали поэтический турнир и занятия в клубном объединении «Живая книга». Дети знают и любят произведения Сергея Михалкова, с удовольствием их читают, — пояснил представитель библиотеки.

Сам писатель нередко обращался к читателям с призывом читать книги, полезнее которых нет вещей на свете.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ташкентская дом 18, корп. 1. (вт)