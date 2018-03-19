Барнаульскую школьницу жестоко избили и выложили видео в соцсеть?

После праздника по Сети разлетелось видео будто бы «барнаульского производства», где как минимум две юные особы избивают третью. Где учатся эти малолетние изуверки, по каким улицам ходят? Не приведи Господь, моя дочка им встретится…

Скандальное видео с жестоким избиением девочки-подростка в соцсеть выложили, судя по всему, её агрессивные знакомые. Эти две подружки, на вид 14-15 лет, даже не «шифровались». Избивая безропотную жертву, в том числе ногами, девицы прихлёбывают пиво из большой бутылки.

Судя по времени трансляции, экзекуция происходила вечером 9 марта. Судя по «картинке» — в подъезде жилого дома, однако ни звука открывающейся квартирной двери, ни окриков взрослых на записи не слышно. Чем закончилась «разборка», вышли ли вон все её участники вместе или пострадавшая осталась на месте происшествия — осталось за кадром.

Исходный сюжет «провисел» в соцсетях недолго; возможно, кто-то объяснил «изуверкам», что такое самолюбование им может дорого стоить. Но неспящие в ночи пользователи не только растиражировали видео, но и опознали учениц (в отсутствие официальной информации мы не будем назвать номер школы, — ред.), которые «от греха подальше» (от вала негативных высказываний) по-быстрому удалили свои аккаунты.

По информации знакомых школьниц, конфликт произошёл из-за парня.

На всплеск эмоций в Сети оперативно отреагировал и региональный Следком. Информация о проведении доследственной проверки появилась на сайте ведомства 10 марта около двух часов ночи (!).

— В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям лиц, участвовавших в причинении несовершеннолетней телесных повреждений, с установлением причин и условий, способствовавших этому, — подчеркнула помощник руководителя краевого СУ СКР по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Все участники события уже установлены, опрошены; сообщается, что здоровью пострадавшей девочки ничего не угрожает.