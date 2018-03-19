Григорьев: в некоторых регионах люди злые, а Нижнем Новгороде — спокойные

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев подвёл итоги сезона, рассказал о состоянии после травмы, а также отметил, что хотел бы остаться в Нижнем Новгороде в следующем сезоне.

«Травма моя получилась очень глупо. Ехал, попал в трещину, было плохое качество льда. Слава богу, что так ещё. Сказали, у меня хороший мышечный каркас, из-за этого всё плечо не разлетелось, только кость сломалась. Мог вообще месяцев на семь вылететь из-за нелепости. Сейчас всё в порядке, ещё бы недельку, и я бы уже был в строю, немножко не дотерпели. Выросла ли команда за время моего отсутствия? Как понять — выросла? Команда есть команда. В клубе выросла работа с болельщиками, маркетинг, новая форма, атрибутика. Что касается команды, то хоккей двигается и развивается, команда тоже. Сезон получился довольно скомканный, но вышли в плей-офф с пятого места.

Меня не было два сезона, приехал в Нижний Новгород, как домой. Как будто и не уезжал. Тут люди спокойные. В некоторых регионах люди злые, чувствуется негатив. Тут мне спокойной, комфортно. Чувствую нутром, что психологически и душевно тут отдыхаю. Нет такого напряжения, как в некоторых других городах.

Контракт заканчивается. Я бы хотел остаться здесь. Дай бог, чтобы всё так же продолжалось, чтобы клуб развивался. Поступят предложения, буду думать, но хотел бы остаться. Хоккей в Кубке Гагарина смотреть не буду, и прогнозировать тоже. Буду отдыхать от хоккея», — сказал Григорьев в интервью медиапроекту «Столица Нижний».