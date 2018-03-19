Песков: обострение отношений РФ с Западом не влияет на формирование нового кабмина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Конфликтные ситуации на международной арене не повлияют на внутренние процессы в РФ, в том числе, на формирование нового кабмина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Говорить о каком-то существенном влиянии международной повестки на эти темы вряд ли приходится. Здесь абсолютная самодостаточность, поэтому говорить о том, что какие-то конфликтные ситуации могут повлиять на те или иные внутрироссийские процессы вряд ли возможно", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли повлиять на формирование президентом новой команды правительства обострение отношений с Великобританией и некоторыми странами Запада.