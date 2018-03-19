Сергей Кирьяков: ЦСКА нечего терять в Лиге Европы

— ЦСКА сейчас терять нечего, игроки достаточно амбициозные собраны в команде. В составе здорово гармонируют опыт и молодость. Муса вернулся в ЦСКА, у него есть амбиции доказать, что зря его не ставили в основной состав в «Лестере». Ставка делается на молодых Головина и Кучаева. Кроме того, намного легче играть, когда ты находишься в роли аутсайдера. Это может сыграть на руку ЦСКА. Армейцы отличаются тем, что когда нет напряжения, они играют лучше, — сказал Кирьяков.

Первая встреча пройдет в Лондоне 8 марта, ответная — через неделю в Москве.