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Сергей Кирьяков: ЦСКА нечего терять в Лиге Европы
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Сергей Кирьяков: ЦСКА нечего терять в Лиге Европы 

Советский спорт 4 часа назад
— ЦСКА сейчас терять нечего, игроки достаточно амбициозные собраны в команде. В составе здорово гармонируют опыт и молодость. Муса вернулся в ЦСКА, у него есть амбиции доказать, что зря его не ставили в основной состав в «Лестере». Ставка делается на молодых Головина и Кучаева. Кроме того, намного легче играть, когда ты находишься в роли аутсайдера. Это может сыграть на руку ЦСКА. Армейцы отличаются тем, что когда нет напряжения, они играют лучше, — сказал Кирьяков.
Первая встреча пройдет в Лондоне 8 марта, ответная — через неделю в Москве.
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