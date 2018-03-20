Соревнования Lavra Bike Challenge пройдут в Пушкине 8 апреля

Велосипедные соревнования в формате XC на туристической тропе Подмосковья «Дорога в Лавру» стартуют 8 апреля в подмосковном Пушкине, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

«Велосипедные соревнования в дисциплине приключенческого XC на тропе «Дорога в Лавру» начнутся 8 апреля на территории парка «Северный» города Пушкино Московской области», — говорится в сообщении.

Участники гонок будут бороться за призы каждого этапа и главные призы по результатам года. Расписание гонок: 8 апреля; 2 июня; 15 сентября; 1 декабря.

До соревнований допускаются лица старше 18 лет. Организаторы мероприятия: велоклуб «32 спицы», клуб «ВелоПушкино», велосообщество «Easy Ride».