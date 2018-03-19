Велосипедистов приглашают на гонку от Красной площади до Лавры

Стартовал прием заявок на участие в весеннем этапе велосипедной гонки Lavra Bike Challenge. Это традиционный турнир, стоящий из 4-ех этапов. Участники преодолевают расстояние в 120 км от Красной площадью в Москве и Троице-Сергиевой Лаврой в Сергиевом Посаде. Это исторический маршрут, по которому следовали паломники, включая членов царской семьи.

Очередной этап «Дороги в Лавру» намечен на 8 апреля. Участникам гонки, как пишет сайт «Подмосковье сегодня», могут стать все любители велоспорта, но не моложе 18 лет.