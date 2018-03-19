Евгений Ловчев положительно оценил работу Сергея Семака в «Уфе»

Слова футболиста приводит Sovsport.ru . По мнению Ловчева, работа Семака в уфимском клубе является успешной: «В матче в Краснодаре Сергей Семак вновь показал, что можно успешно работать и в условиях ограниченных финансовых и людских ресурсов. Он играл и работал со многими прекрасными специалистами. Многое у них перенял, и теперь воплощает это в своей работе».

Эксперт считает, что потолком команды Сергея Семака является шестое место в РФПЛ, однако его успехи в клубе могут заинтересовать другие клубы РФПЛ: «Чтобы двигаться вперед, необходимо укрепление состава. Однако уверен, что своей работой Семак заставит обратить на себя внимание руководства „Зенита“».