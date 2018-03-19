Винченцо Монтелла: «Кутроне — мое творение»

Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла отметил, что хотел бы однажды возглавить сборную Италии. Специалист также добавил, что нападающий «Милана» Патрик Кутроне его творение.

— Для итальянского тренера работа в сборной — это сон, — сказал для Radio Anch'io Sport Монтелла. — Мне бы хотелось, чтобы это случилось со мной однажды, но сейчас я далек от этого.

Кутроне? Я рад, что его вызвали в сборную. Я чувствую, что Патрик — мое творение. Мы много работали с ним, плюс у него есть большое желание прогрессировать. Он является будущим сборной Италии.