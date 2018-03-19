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Винченцо Монтелла: «Кутроне — мое творение»
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Винченцо Монтелла: «Кутроне — мое творение» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла отметил, что хотел бы однажды возглавить сборную Италии. Специалист также добавил, что нападающий «Милана» Патрик Кутроне его творение.
— Для итальянского тренера работа в сборной — это сон, — сказал для Radio Anch'io Sport Монтелла. — Мне бы хотелось, чтобы это случилось со мной однажды, но сейчас я далек от этого.
Кутроне? Я рад, что его вызвали в сборную. Я чувствую, что Патрик — мое творение. Мы много работали с ним, плюс у него есть большое желание прогрессировать. Он является будущим сборной Италии.
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