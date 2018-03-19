Ерохов: когда Саша Трусова прыгает четверные, это мотивирует

«Я думаю, любой тренер должен быть строгим. Этери Георгиевну никак нельзя назвать жёстким тренером − она строгая, но справедливая.

Минус ли то, что из мальчиков в группе никто особой конкуренции не составляет? Я думаю, минус. Но есть Морис, с которым мы можем поиграть на четверные. Да и когда Саша Трусова прыгает, это тоже мотивирует.

Как это «поиграть на четверные»? Кто сделает, тот и победил (улыбается). Можем на шоколадку сыграть, можем на желание.

Я хочу развиваться и постоянно становиться лучше. Мне нравится ощущать, что сегодня я немного лучше, чем вчера, и я не хочу останавливаться, я хочу идти дальше. Мне кажется, это главная для меня мотивация», — приводит слова Ерохова Flutz.