Песков рассказал о серии телефонных переговоров Путина с утра 

Москва, 19 марта. В понедельник с утра президент России Владимир Путин проводит серию телефонных переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Где-то с 10 утра (Путин. — Прим. ФАН) проводит целую серию телефонных разговоров. Готовим сводную информацию, — констатировал представитель Кремля. — Телефонных разговоров много».
Песков уточнил, что в первую очередь речь идет о международных поздравлениях. Он добавил, что уже состоялись переговоры Путина с главами Казахстана и Таджикистана.
В воскресенье, 18 марта, в России прошли выборы президента страны. По последним данным, явка избирателей составила 67,49%. По предварительной информации, Путин лидирует со значительным отрывом, получив 76,66% голосов.
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