Эдуард Безуглов: «У Черышева была микротравма, но завтра ожидаем его в общей группе»

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что у полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева была микротравма, из-за которой он пропустил несколько игр клуба. При этом он отметил, что хавбек будет тренироваться завтра уже в общей группе.

— Как самочувствие Черышева? Последние матчи за «Вильярреал» он не играл.

— Мы связались с ним по ходу последний недели. У него была небольшая микротравма, из-за которой он пропустил две игры. Но сейчас у него уже все хорошо. Мы ожидаем, что сегодня он приедет и начнет тренироваться с завтрашнего дня уже вместе со всеми.

— Черчесов говорил про некую болячку у Романа Нойштедтера. С ним все в порядке?

— У него было сотрясение мозга. Сейчас все хорошо, никаких жалоб нет. Он, как и все, готовится к предстоящим встречам.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Бразилии и Франции 23 и 27 марта соответственно. (Павел ГУРЕВИЧ)

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