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Шарль Каборе: «Зимой мной интересовались английские и французские клубы»
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Шарль Каборе: «Зимой мной интересовались английские и французские клубы» 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе в интервью клубной пресс-службе признался, что в зимнее трансферное окно к нему проявляли интерес многие европейские клубы. Он отметил, что на данном этапе карьеры видит себя только в краснодарской команде.
— Зимой в прессе появлялась информация об интересе к вам со стороны английских и французских клубов. Насколько она соответствовала действительности?
— Да, это правда, мной действительно интересовались. Но я сейчас не вижу себя нигде, кроме «Краснодара», — сказал Каборе. — У меня есть огромное желание расти вместе с командой, двигаться вместе с ней вверх. Я получаю удовольствие от игры здесь, мне здесь хорошо, и моей семье тоже очень нравится в Краснодаре, так что я хочу продолжать защищать черно-зеленые цвета и не стремлюсь куда-то уйти, пусть даже это будет топ-чемпионат.
— Многолетний лидер и капитан сборной Либерии Джордж Веа недавно стал президентом этой африканской страны. Вы не задумывались о том, чтобы после окончания карьеры заняться политикой?
— Стать президентом страны, наверное, здорово, но это — не моя мечта. Я очень хочу приносить максимум пользы своей родине, но в какой-нибудь другой ипостаси. В политику меня не тянет.
— Может быть, тогда вы не прочь стать президентом Федерации футбола Буркина-Фасо?
— А вот это — куда более реальный вариант.
30-летний хавбек сборной Буркина-Фасо провел в этом сезоне за «Краснодар» 20 матчей и отдал одну голевую передачу.
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