Ещё
Тренер Слуцкий рассказал о различиях условий клубов в Англии и Голландии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Слуцкий рассказал о различиях условий клубов в Англии и Голландии 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
«В той же Англии, где я работал до этого, инфраструктура диаметрально разная. „Манчестер Сити“ построил новую базу, где при входе тебя сканируют и чуть ли не оценивают твое физиологическое состояние.
А база „Халл Сити“ гораздо скромнее, чем у ведущих клубов, но функционально там есть все необходимое: великолепного качества поля, зал для теоретических занятий, тренажерный зал, физиоаппаратура», — цитирует Слуцкого Sport24.
Также специалист высоко оценил базу голландского клуба «Витесс», который он возглавит после окончания нынешнего сезона.
"Я еще был на базе «Аякса», там суперсовременная база, которая идет вровень с инфраструктурой лучших мировых клубов. У «Витесса» тоже отличные условия. Классическая история, когда база и для основы, и для молодежной команды, и для всей академии", — сказал тренер.
Ранее Слуцкий рассказал о приглашении российских футболистов в голландский «Витесс».
Газета.Ru: последние новости
РФПЛ принес извинения болельщикам за неудобства на матче "Рубин" - "Спартак" В Финляндии исследуют половую дискриминацию в футболе Теннисистка Касаткина вышла на седьмое место в чемпионской гонке WTA
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19722
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение