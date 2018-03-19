Тренер Слуцкий рассказал о различиях условий клубов в Англии и Голландии

«В той же Англии, где я работал до этого, инфраструктура диаметрально разная. „Манчестер Сити“ построил новую базу, где при входе тебя сканируют и чуть ли не оценивают твое физиологическое состояние.

А база „Халл Сити“ гораздо скромнее, чем у ведущих клубов, но функционально там есть все необходимое: великолепного качества поля, зал для теоретических занятий, тренажерный зал, физиоаппаратура», — цитирует Слуцкого Sport24.

Также специалист высоко оценил базу голландского клуба «Витесс», который он возглавит после окончания нынешнего сезона.

"Я еще был на базе «Аякса», там суперсовременная база, которая идет вровень с инфраструктурой лучших мировых клубов. У «Витесса» тоже отличные условия. Классическая история, когда база и для основы, и для молодежной команды, и для всей академии", — сказал тренер.

Ранее Слуцкий рассказал о приглашении российских футболистов в голландский «Витесс».