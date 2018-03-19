Ещё
Песков не стал давать совет Грудинину, сбривать ли усы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков не стал давать совет Грудинину, сбривать ли усы 

Газета.Ru 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать советов кандидату в президенты Павлу Грудинину, который поспорил «на усы» с журналистом Юрием Дудем, передает РИА «Новости».
"Я не могу это в личном плане делать, таких советов давать. Я не думаю, что имею на это право. Этого (выполнения пари) может потребовать только тот, кому он обещал", — сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, может ли он дать совет Грудинину, поскольку сам несколько лет назад находился в аналогичной ситуации.
В 2014 году Дмитрий Песков, сбрил усы на спор с дочерью. После этого он их снова отрастил.
В ходе интервью Дудь предложил спор: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то он сбреет усы, без которых его никто никогда не видел, если больше — сам журналист побреется налысо. Ранее Дудь напомнил своим подписчикам в социальных сетях об этом споре, опубликовав фотографию советского бритвенного станка.
Газета.Ru: последние новости
РФПЛ принес извинения болельщикам за неудобства на матче "Рубин" - "Спартак" В Финляндии исследуют половую дискриминацию в футболе Теннисистка Касаткина поднялась на восемь позиций в рейтинге WTA
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение