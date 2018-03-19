Форвард «Боруссии» Ройс может перебраться в «Тоттенхэм»

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Интерес к форварду проявляет лондонский «Тоттенхэм», сообщает Mirror.

Как утверждает источника, несмотря на то, что Ройс продлил контракт со «шмелями», вероятность его перехода в другой клуб сохраняется. В том случае, если «шпоры» предложат «Боруссии» достойную денежную компенсацию, футболиста могут отпустить в Лондон.

Также отмечается, что сам форвард хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Англии.

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