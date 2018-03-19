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Бои без правил устроили два пьяных бомжа в центре Ростова
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Бои без правил устроили два пьяных бомжа в центре Ростова 

Деловое сообщество 3 часа назад
Видео с места своеобразного ринга боев без правил между ростовскими бомжами облетело социальные сети города. Два подвыпивших мужчины выясняют отношения прямо посреди проезжей части. За битвой на кулаках наблюдают очевидцы, некоторые даже подбадривают дерущихся, но никто не пытается их разнять. Страсти кипят, драчунам мешает выпитый алкоголь и сила земного притяжения, но они не сдаются. Растащить их смог только подоспевший друг, после чего все трое удалились в неизвестном направлении. Никто из них не получил серьезных травм.
В комментариях к видео зрители упражняются в остроумии: «Ради этого стоит приехать в Ростов», «Прилетят сюда летом иностранцы и увидят город бомжей».
https://youtu.be/SwB01MJIijw
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