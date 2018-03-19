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Власти Дании не готовы проводить Гран-при в Копенгагене
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Власти Дании не готовы проводить Гран-при в Копенгагене 

Чемпионат.com 3 часа назад
Власти Дании заявили, что считают нереалистичным вариант проведения этапа Формулы-1 в столице государства. Ожидалось, что в 2020 году гонка чемпионата мира может пройти по улицам Копенгагена.
«Организация мероприятия уровня этапа Формулы-1 настолько обширна и требует стольких ресурсов, что Копенгагену к 2020 году совершенно нереально сделать весь объём работ. Кроме того, мы не можем себе позволить перекрыть центр столицы на срок до девяти недель. Всё это в сумме делает Гран-при в столице Дании нереальным», — сказала заместитель мэра по вопросам экологии Копенгагена Нинна Хедеагер Олсен в интервью Politiken.
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