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«Шахтёр» установил рекорд по «избиению младенцев»
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«Шахтёр» установил рекорд по «избиению младенцев» 

Украина.ру 3 часа назад
Фото: Украина.ру
Победив родственный ему ФК «Мариуполь» со счетом 3:0, «Шахтёр» записал себе в актив пятую подряд победу с крупным счётом. Эта подборка разгромов стала рекордной в истории Чемпионатов Украины по футболу.
Как сообщают специализированные СМИ, до этого «Шахтёр» и киевское «Динамо» по три раза подходили вплотную к данному результату. Но всякий раз останавливались на отметке в четыре подряд крупные победы. Теперь есть новая планка, к которой могут стремиться украинские команды.
По дороге к рекорду, игроки Паулу Фонсеки взяли верх над «Черноморцем» (5:0), «Зиркой» (5:0), «Карпатами» (3:0), «Ворсклой» (3:0) и «Мариуполем» (3:0). Что, конечно, свидетельствует о том, насколько «Шахтёр», даже существующий в кочевом режиме и эконом варианте, сильнее своих соперников. Но это и показывает, как сдали свои позиции некогда крепкие и способные на сопротивление спортивные коллективы.
Общая деградация в стране не обошла стороной и футбольную сферу, где лишь «Шахтёр» и еще, в какой-то степени, «Динамо» пытаются поддерживать приличный уровень. Между ними и остальными клубами сейчас пролегает самая настоящая пропасть.
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