Миланов, Муса и Натхо отправились в свои национальные сборные

В составе сборной Болгарии 26-летний Миланов будет готовиться к товарищеским матчам с Боснией и Герцеговиной 23 марта в Разграде и Казахстаном 26 марта в Фелшуте.

25-летний Муса вместе со сборной Нигерии сыграет с Польшей 23 марта во Вроцлаве и Сербией 27 марта в Лондоне.

А 30-летний Натхо отправился в сборную Израиля, у которой запланирован один товарищеский матч с Румынией 24 марта в Нетании.

Напомним, в первом матче после перерыва ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом».