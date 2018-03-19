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Миланов, Муса и Натхо отправились в свои национальные сборные
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Миланов, Муса и Натхо отправились в свои национальные сборные 

Советский спорт 1 час назад
Три легионера ЦСКА Георги Миланов, Ахмед Муса и Бибрас Натхо проведут международную паузу в своих национальных командах.
В составе сборной Болгарии 26-летний Миланов будет готовиться к товарищеским матчам с Боснией и Герцеговиной 23 марта в Разграде и Казахстаном 26 марта в Фелшуте.
25-летний Муса вместе со сборной Нигерии сыграет с Польшей 23 марта во Вроцлаве и Сербией 27 марта в Лондоне.
А 30-летний Натхо отправился в сборную Израиля, у которой запланирован один товарищеский матч с Румынией 24 марта в Нетании.
Напомним, в первом матче после перерыва ЦСКА сыграет в гостях с «Ростовом».
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