Тренировка сборной России в Химках перед матчем с Бразилией

Сборная России порадовала детей, вытоптала часть газона в Химках, а завтра планирует наконец собраться в полном составе.

«Ходить можете где угодно — только за бортиками», — кажется, лучшее, что можно услышать на тренировке сборной России. Обычно для проведения занятия футболисты уходят на самый дальний край поля, откуда даже Рауш и Жирков неразличимы. Но возможность перемещаться позволила делать удивительные и неожиданные открытия.

Андрей Семенов и Федор Кудряшов — психи, потому что в минусовую погоду вышли заниматься в бриджах. Многие футболисты сборной предпочли вариант с термобельем под шорты. Эти двое бегали без утепления.

— Газон «Арены Химки», возможно, лучше того, что есть сейчас на базе в Новогорске. Но короткой сессии тестов с ускорениями хватило, чтобы на поле появилось несколько длинных вытоптанных борозд.

— Тренировки вратарей, оказывается, проходят максимально весело и интересно. Игорь Акинфеев Владимир Габулов способы играть в футбол и улыбаться. По Селихову и Луневу в этом плане сомнений не было.

Пока полевые в очередной раз ушли подальше от прессы, за вратарями наблюдать было предельно интересно. Для упражнений использовался специальный щит, на отскоки от которого голкиперы по очереди реагировали. «Вас там что, не кормят?» — троллил Лунева тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче , когда кипер «Зенита» слабо кинул мяч в щит. «Ты вот такие падения заканчивай — под мышку мяч тебе после них пустят», — следом доставалось уже Селихову. К Акинфееву и Габулову претензий даже ироничных практически не было. Наоборот, большинство действий вратаря ЦСКА сопровождались одобрительными выкриками Стауче.

В конце занятия полевые начали отрабатывать тактические упражнения, сначала контролируя мяч максимум в два касания, а по свистку проводя атаки. Когда что-то шло не так, Станислав Черчесов раздраженно свистел и шел показывать все в ручном режиме. Толкал Федора Смолова на точку, где тот должен находиться. Объяснял остальным, как и через какие зоны атаковать.

«С момента получения травм мы находились в полном контакте с ребятами, а также медштабами «Зенита» и «Локомотива». Оценивали динамику, еще до сборов провели собственное обследование и обсудили его результаты с врачами клубов. Нагрузку постепенно увеличиваем, видим хорошую динамику. Мне кажется, все будет нормально, тем более, что ребята позитивно настроены. Мы никогда ничего не усугубляем, всегда оцениваем фактическую картину. Сегодня и Кузяев, и Игнатьев тренировались, у обоих все было гораздо лучше, чем вчера.

В сборной всегда проводится достаточно жесткий мониторинг функционального состояния, в том числе, смотрятся анализы крови. Вчера мы их посмотрели, поэтому сегодня ряд футболистов, среди которых и Алан Дзагоев, тренировались по индивидуальной программе. Просто он был в тренажерном зале, а у других были небольшие ограничения в ходе тренировочного процесса — вы могли даже не заметить, что ни были. Но у Дзагоева, думаю, ничего страшного нет. Скоро будет со всеми в общей группе.

У Черышева была небольшая микротравма, из-за которой он пропустил одну-две игры, но сейчас с ним все в порядке. Завтра Денис начнет тренироваться со всеми. Роман Нойштедтер перенес сотрясение мозга, но в настоящий момент у него никаких жалоб нет», — отметил Безуглов.

Из игроков на вопросы отвечали Роман Зобнин Константин Рауш . К полузащитнику «Спартака» вопросов оказалось значительно больше. Зобнин отказался сравнивать силу Франции и Бразилии, предложив им просто провести очный товарищеский матч. На вопрос о нынешней форме бразильского одноклубника Луиса Адриано полузащитник с улыбкой заметил, что он бы точно не помешал ни сборной Бразилии, ни России. Затем Зобнин рассказал о доброй и милой акции, проведенной нашей национальной командой.

В конце прошлого года стартовал конкурс для детей, в рамках которого требовалось рассказать о своей мечте. 121 мечту футболисты сборной России пообещали реализовать. Подарки разослали в Красноярск, Новосибирск, Тольятти, Ульяновск, Новозыбков, Фролово, Балаганск, Лукоянов, пос. Инзер и другие города и деревни страны. А помимо этого всех финалистов собрали сегодня в Химках, подарив возможность посмотреть на тренировку сборной.

Константин Рауш с зимы стал еще больше русским, перейдя в «Динамо». Рассказывая о новой для себя футбольной реальности, защитник употребил замечательную конструкцию: «В Германии маленько потеплее и поля в хорошем состоянии». Как раз на этих словах по микст-зоне в очередной раз просвистел ледяной сквозняк из открывшихся дверей.

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