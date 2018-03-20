Поль Погба: «Мне нравится наблюдать за игрой Неймара» 

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что хочет сыграть вместе с форвардом «ПСЖ» Неймаром в одной команде. Ранее сообщалось, что агент француза Мино Райола ищет потенциальных покупателей футболиста, поскольку Погба больше не хочет играть под руководством Жозе Моуринью.
— Мне нравится наблюдать за ним на поле, за его отличной техникой. Это совсем другой стиль. Когда вы произносите имя Неймара, каждый знает, кто это и что он делает, — цитирует TyC Sports Погба. — У него есть умение получать удовольствия от игры на поле. В Бразилии футбол — это все, это целая жизнь. Поэтому, если бы я мог играть с ним однажды, это было бы приятно.
Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» за рекордные 89 миллионов фунтов, летом 2016 года.