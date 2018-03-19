Богородчане стали вторыми в ВАО в соревнованиях по флорболу

Завершился окружной этап соревнований по флорболу в рамках городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор» сезона 2018 года.

В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Одиссей» на улице Молостовых в районе Ивановское прошли 11 марта финальные матчи и церемония награждения победителей. В состязаниях принимали участие команды, состоящих из мальчиков и девочек трех возрастных категорий: 20006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., и 2002-2003 г.р. Наиболее активно из 16 районов ВАО проявили себя команды из Богородского, Измайлова, Восточного Измайлова, Ивановского и Новокосина.

По итогам стартов среди всех возрастных категорий в общекомандном зачете места распределились следующим образом: I место досталось сборной ЦФКиС ВАО, II место — команде из Богородского, а III место — измайловцам.

Всем победителям и призерам вручены были кубки, грамоты и медали. Наиболее отличившимся спортсменам предстоит представлять Восточный округ на городском этапе соревнований по фролболу спартакиады «Московский двор — спортивный двор».