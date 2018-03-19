Ещё
Богородчане стали вторыми в ВАО в соревнованиях по флорболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Богородчане стали вторыми в ВАО в соревнованиях по флорболу 

Официальный сайт управы района Богородское 3 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Завершился окружной этап соревнований по флорболу в рамках городской спартакиады «Московский двор — спортивный двор» сезона 2018 года.
В спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Одиссей» на улице Молостовых в районе Ивановское прошли 11 марта финальные матчи и церемония награждения победителей. В состязаниях принимали участие команды, состоящих из мальчиков и девочек трех возрастных категорий: 20006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., и 2002-2003 г.р. Наиболее активно из 16 районов ВАО проявили себя команды из Богородского, Измайлова, Восточного Измайлова, Ивановского и Новокосина.
По итогам стартов среди всех возрастных категорий в общекомандном зачете места распределились следующим образом: I место досталось сборной ЦФКиС ВАО, II место — команде из Богородского, а III место — измайловцам.
Всем победителям и призерам вручены были кубки, грамоты и медали. Наиболее отличившимся спортсменам предстоит представлять Восточный округ на городском этапе соревнований по фролболу спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Богородские спортсмены по тхэквондо завоевали девять медалей Конкурс красоты и таланта "Мисс Весна-2018" прошел в колледже №23 Традиционная игра "А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!" прошла в Богородском
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-19723
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз2
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Россияне мстят за Олимпиаду-201814
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение