Обыграем, как стоячих! Сборная России готовится к игре с бразильцами

Мороз и солнце… Утро в Химках действительно выдалось чудесным. «Арена Химки» сияла в лучах солнца, когда к ней подъехал автобус сборной России. После первого дня, проведенного на базе «Динамо» в Новогорске, наша национальная команда начала тренироваться на знакомом стадионе.

— Поле здесь намного лучше, чем на базе «Динамо» — тренироваться можно, несмотря на то, что у нас весна еще не наступила, — рассказал уже после занятий полузащитник «Спартака» Роман Зобнин . — Поле хорошее, трава есть, мяч стелется — все хорошо. Что касается тренировки, у меня был второй день после игры — завтра уже буду тренироваться в полном режиме, в футбол поиграем даже. Сегодня — немного тактики, немного квадрата, разминка и тест — проверили функциональное состояние. Все в порядке.

Кровь и песок

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Сборная и правда тренировалась в неспешном режиме. Сначала футболисты выполнили привычное тестирование на функциональное состояние, результаты которого будут известны вечером, а потом приступили к легкой разминке. Один минус — пришлось заниматься в той части арены, куда солнце не попадало — было слегка прохладно.

— С того момента, как футболисты получили травмы мы находились в полном контакте и с ребятами и с медицинскими штабами «Зенита» и «Локомотива», отслеживали динамику, еще до сборов провели собственные исследование, обсудили его с клубами — поэтому ребята находятся здесь, — объяснил главный врач сборной России Эдуард Безуглов . — Нагрузку прогрессивно увеличиваем. По каждому из них индивидуально будет принять тренерское решение. Футболисты показывают хорошую динамику. Мне кажется, что все будет хорошо. Мы никогда ничего не усугубляем— исходим из фактической ситуации. Сегодня было лучше, чем вчера. Думаю, что завтра тоже все будет хорошо.

Отдельно занимался и еще один игрок — Алан Дзагоев . Он вообще на поле не появился — остался в тренажерном зале.

Роман Зобнин: Луис Адриано и нашей сборной не помешал бы — В сборной всегда проводится достаточно жесткий мониторинг функционального состояния по многим параметрам, в том числе и по анализу крови, — пояснил Безуглов. — Вчера кровь смотрели — поэтому он и еще некоторые футболисты тренируются по индивидуальной программе. Просто он в зале работал, а остальные — вместе со всеми, но с ограничениями — вы, наверное, этого даже не заметили. Кровь переберем — посмотрим. Но ничего страшного нет — в ближайшие дни он будет в общей группе.

Как стоячих!

Где-то в середине тренировки с центральной трибуны, правда не с той, что была на солнце, а с той, которая осталась в тени, начали доноситься крики «Россия! Россия!» Это посмотреть на тренировку сборной России приехали более 120 детей — финалисты конкурса, запущенного сборной еще в ноябре прошлого года. Маленькие болельщики со всей России писали футболистам письма со своими мечтами. Многие хотели побывать на тренировке сборной — их мечта осуществилась.

Да и футболистам было приятнее заниматься при зрителях, тем более таких преданных. Игроки подходили к трибуне, махали детям.

Под конец сборная принялась отрабатывать тактические действия. Отдельно занимались группа атаки и обороны. Атакующие, действиями которых руководил сам Черчесов, разделились на две команды, белых и синих, и по очереди в клочья разрывали обороны сборной Бразилии, которую обозначали семь желтых металлических истуканов. Остается надеяться что и настоящих бразильцем мы тоже обыграем, как стоячих.