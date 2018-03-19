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Андрей Назаров: Шафигуллин и Хафизов передали нашей команде МХЛ импульс из взрослого хоккея
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Андрей Назаров: Шафигуллин и Хафизов передали нашей команде МХЛ импульс из взрослого хоккея 

Советский спорт 3 часа назад
— Прежде всего хотел бы поздравить наш фарм-клуб «Реактор», тренерский штаб Вячеслава Касаткина и весь Нижнекамск с победой в первом раунде розыгрыша Кубка Харламова, — сказал специалист. — В решающем матче в Магнитогорске наша молодежь показала характер и, постоянно отыгрываясь, в овертайме выбила из розыгрыша одного из лидеров Восточной конференции. Внимательно следил за выступлениями «Реактора» и очень рад, что команду вели за собой Булат Шафигуллин и Тимур Хафизов, в решающем матче организовавшие все три гола клуба. Оба завершали сезон в «Нефтехимике», выходили на лед в серии с «Трактором» — и, получается, передали нашей команде МХЛ импульс из взрослого хоккея.
— В этом сезоне в «Нефтехимике» вы привлекали и других хоккеистов из «Реактора». — Надеюсь, что со второго этапа — в серии против чемпионов Восточной конференции «Мамонтов Югры» — «Реактору» сможет помочь и другой форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин, прогресс которого в этом сезоне тоже очевиден. Кстати, если бы не травма, то Бикмуллин был бы способен хорошо провести и розыгрыш Кубка Гагарина. В обороне «Нефтехимика» стремительно прогрессирует другой воспитанник «Реактора» — Камиль Фазылзянов, но, к сожалению, помочь в розыгрыше Кубка Харламова он уже не сможет.
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