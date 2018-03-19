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Вячеслав Матюшенко: «Тосно» будет готовиться к «Спартаку» в Турции"
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Вячеслав Матюшенко: «Тосно» будет готовиться к «Спартаку» в Турции" 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Как сообщил «СЭ» генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко, футболисты его клуба выйдут из краткосрочного отпуска 21 марта и в этот же день отправятся на сбор в Турцию. Там команда пробудет до 29 марта, а затем полетит в Москву, где в начале апреля состоится матч 24-го тура РФПЛ со "Спартаком". Не исключено, что в ходе подготовки к этой встрече тосненцы проведут контрольную игру, вопрос решается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
После 23 матчей «Тосно» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка.
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