Вячеслав Матюшенко: «Тосно» будет готовиться к «Спартаку» в Турции" 

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РФПЛ извинилась перед болельщиками за неудобства на матче "Рубин" – "Спартак"

Гендиректор "Крыльев": "Готовим поле к "Спартаку". Но к матчу оно не будет как бильярдный стол"