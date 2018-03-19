Специалисты центров тестирования ГТО края приняли участие в судейском семинаре по полиатлону

В Дивногорске 16 и 17 марта Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта совместно с региональным отделением общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация полиатлона» по Красноярскому краю провели судейский семинар по полиатлону для сотрудников центров тестирования ВФСК ГТО.

В работе приняли участие 30 специалистов из Красноярска, Шарыпово, Дивногорска, Минусинска, п. Солнечный, Назарово, Лесосибирска, Шушенского, Назаровского, Емельяновского, Большеулуйского, Ирбейского, Ужурского, Казачинского, Боготольского, Манского районов.

Председатель правления регионального отделения Всероссийской федерации полиатлона по Красноярскому краю Валентин Дюбин рассказал слушателям о развитии полиатлона в нашем регионе и порядке проведения соревнования по этому виду спорта, объяснил процедуру присвоения квалификационных судейских категорий. Об особенностях судейства видов спорта, входящих в комплекс ГТО, проинформировала начальник отдела по внедрению ВФСК ГТО Института Валентина Макогончук, и провела практическое занятие по легкой атлетике. Много внимания во время обучения уделили практическим занятиям, в проведении которых участвовали судьи II категории Владислав Ефимов и Зоя Тихонова.

Затем слушатели в рамках практической части обучения приняли участие в работе судейского корпуса на открытых краевых соревнованиях по полиатлону в дисциплине зимнее троеборье. Организаторами состязаний выступили отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска и региональное отделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация полиатлона» по Красноярскому краю.

— В этом году нашей приоритетной задачей является повышение уровня квалификации судейского состава центров тестирования ГТО, которые проводят соревнования комплекса и тестирование среди населения, — говорит начальник отдела по внедрению ВФСК ГТО Института Валентина Макогончук. — Привлекать жителей края к участию в выполнении нормативов комплекса нужно с хорошей организацией соревнований и качественным судейством, чтобы люди вновь приходили на мероприятия ГТО. Семинар в подобном формате с таким глубоким погружением в соревновательный процесс мы провели впервые и получили много положительных отзывов от наших слушателей. Участники наблюдали за работой профессиональных судей и дублировали их работу. После участия в семинаре у слушателей есть возможность получить третью судейскую категорию. Кроме того, была возможность увидеть нюансы организации мероприятия, начиная от церемонии открытия и заканчивая награждением.

В соревнованиях по полиатлону за награды боролись 53 спортсмена из Лесосибирска, Красноярска, Железногорска, Енисейского района, Тасеевского района, села Байкит Эвенкийского района и Дивногорска. Программа зимнего троеборья состояла из таких видов спорта, как пулевая стрельба, силовая гимнастика, бег на лыжах.

— Интерес к этому относительно новому виду спорта значительно вырос за последние несколько лет, — отметил председатель правления регионального отделения общероссийской организации «Всероссийская федерация полиатлона» по Красноярскому краю Валентин Дюбин. — Полиатлоном в нашем крае сегодня занимаются более 1600 спортсменов. Занятия проводятся как при спортклубах, общеобразовательных школах, так непосредственно и в спортивных школах, где открыты отделения по полиатлону.