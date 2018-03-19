Чемпионат мира по фигурному катанию — 2018. Самые смешные фото фигуристов

Можно подумать, что они специально строят такие смешные рожи! Однако попробуйте повторить дома перед зеркалом — вряд ли получится.

Фигурное катание — это, пожалуй, самый изящный, элегантный и притягательный вид спорта из тех, что есть в олимпийской программе, и на чемпионате мира — 2018, который пройдёт в Милане с 19 по 25 марта, у всех будет прекрасная возможность вновь в этом убедиться. Эффектные вращения, яркие поддержки, ослепительные улыбки, слёзы счастья и разочарования — всё это будет привлекать зрителей на трибуны и к экранам телевизоров.

Звёзды фигурного катания всегда находятся в фокусе телекамер, болельщики видят их крупным планом, однако кое-что ускользает от их внимания. Только на фотокадрах, сделанных в нужный момент, можно увидеть кое-что очень смешное. Посмейтесь и вы.

Олимпиада-2018, Пхёнчхан. Японец Кейдзи Танака не претендовал на высокие места и по итогам исполнения своей произвольной программы стал лишь 18-м. А во время проката попался коварному фотографу, который запечатлел удивлённое лицо фигуриста: «И как же у меня этот прыжок там получился?»

Китаец Боян Цзинь днём ранее дал фотографам возможность сделать ещё более интересный кадр. Такое ощущение, что Боян получил нокаутирующий удар от кого-то из своих соперников прямо на льду. Впрочем, его олимпийский результат сравним с нокаутом — четвёртое место.

Алина Загитова на фото, снятом во время выступления в короткой программы на Олимпиаде, выглядит слегка испуганной. Может быть, будущую чемпионку смутил рекорд её соотечественницы Евгении Медведевой ? Но сейчас-то мы знаем — это не Алине нужно было пугаться, а её соперницам.

А вот и американская звезда Олимпиады-2018 — фигурист Адам Риппон , который на льду ограничился седьмым местом, зато взбудоражил общественность в США своим поцелуем со сноубордистом и даже политическими заявлениями. Похоже, и сам Риппон удивлён своей неожиданной популярностью и статусом одной из главных звёзд олимпийской сборной.

Фотография Мао Асады , сделанная на чемпионате мира 2016 года в Бостоне, подчёркивает, что самые забавные кадры на фигурном катании делаются именно во время прыжков с вращениями, когда спортсмены (в частности их лица) подвергаются воздействию серьёзных перегрузок.

Подсчитано, что в тройном прыжке перегрузки, воздействующие на спортсменов, доходят до 10g, то есть в 10 раз превышают вес тела самого фигуриста. Перегрузки Евгения Плющенко на фото сопоставимы с теми, что испытывают гонщики Формулы-1 в поворотах на скорости и в полтора раза больше, чем физическое воздействие на космонавтов, возвращающихся на Землю.

Если неподготовленного человека раскрутить с такой же скоростью, то он вполне может потерять сознание. Однако фигуристы, тренирующиеся с детства и наращивавшие нагрузку постепенно в течение многих лет, выдерживают испытание. Единственный внешний эффект — забавная гримаса, как, например, у китайца Хан Яна во время чемпионата мира 2015 года.

Однако спортсменам после столь серьёзного вращения и перегрузок приходится выдерживать ещё одно испытание на прочность — приземление. Попробуйте спрыгнуть с небольшой высоты, например, с мешком картошки за плечами, и вы поймёте, как тяжело приходилось американке Рэйчел Флэтт на чемпионате мира 2010 года, который проходил в Турине.

В парном катании девушкам чуть проще — они после серьёзных вращений приземляются в заботливые руки партнёров. Но Фелиция Чжан, похоже, волнуется — поймает ли её партнёр?

Такахико Кодзука, кажется, вот-вот потеряет сознание. Но нет, с ним не произошло ничего страшного. Он всего лишь выполняет тройной прыжок на этапе Гран-при в Москве в 2012-м.

А Чжун Хван Ча, напротив, готов испепелить любого из своих соперников — вы только посмотрите на этот грозный взгляд, словно у мастера боевых искусств перед атакой! Правда, конкуренты корейца не испугались: на Олимпиаде в Пхёнчхане Ха занял лишь 15-е место.