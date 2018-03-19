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Константин Рауш: В Германии маленько потеплее и все поля хорошие, но я привыкну
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Константин Рауш: В Германии маленько потеплее и все поля хорошие, но я привыкну 

Советский спорт 3 часа назад
— Главная проблема сборной России — это травмы. Особенно беспокоит центр обороны. Как будем с этим жить? Что делать? — Нам очень жаль, что столько игроков получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления. Все остальное зависит от тренера — он будет решать, как нам играть. Все будет нормально.
— Чувствуете, что переезд в Россию положительно сказался на понимании партнеров, российской действительности? — Конечно, для меня разница есть. В Германии маленько потеплее и все поля в хорошем состоянии. Но ничего, я привыкну.
— В сборной Бразилии не будет Неймара. Это как-то скорректирует вашу и их подготовку к матчу? — Мы только встретились — только начинаем готовиться к ним. В Бразилии без разницы против кого играть. Там же не один Неймар, там на нашем фланге еще и Виллиан может сыграть.
Станислав Черчесов предпочитает название контрольный матч, выражению «товарищеский» — подчеркивает важность встречи. Для вас игра с Бразилией — это часть подготовки, или тоже игра, которую хочется выиграть любой ценой? — Это все же товарищеская игра. Победа не так важно, но это все равно — хорошая задача для нас. Мы с Аргентиной и Испанией хорошо сыграли, и по результату. Так что — посмотрим, в каком состоянии наша команда. А так — мы играем в футбол и всегда выигрывать хотим
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