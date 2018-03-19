Константин Рауш: В Германии маленько потеплее и все поля хорошие, но я привыкну

— Главная проблема сборной России — это травмы. Особенно беспокоит центр обороны. Как будем с этим жить? Что делать? — Нам очень жаль, что столько игроков получили травмы. Желаю им скорейшего выздоровления. Все остальное зависит от тренера — он будет решать, как нам играть. Все будет нормально.

— Чувствуете, что переезд в Россию положительно сказался на понимании партнеров, российской действительности? — Конечно, для меня разница есть. В Германии маленько потеплее и все поля в хорошем состоянии. Но ничего, я привыкну.

— В сборной Бразилии не будет Неймара. Это как-то скорректирует вашу и их подготовку к матчу? — Мы только встретились — только начинаем готовиться к ним. В Бразилии без разницы против кого играть. Там же не один Неймар, там на нашем фланге еще и Виллиан может сыграть.