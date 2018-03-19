Свыше 200 рукопашников выступили на Мемориале Асадулы Чеэрова

Свыше 200 рукопашников выступили на Мемориале Асадулы ЧеэроваУчастниками республиканского первенства по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи стали 237 спортсменов. Соревнования памяти ветерана Великой Отечественной войны, видного общественно-политического деятеля Асадулы Чеэрова, состоялись 17-18 марта в спортзале махачкалинского автодорожного колледжа.

Юные рукопашники в возрасте от 8 до 17 лет представители 25 военно-спортивных клубов республики.

Они определяли не только сильнейших, но и обладателей путевок на первенство России, которое состоится 5-8 апреля в городе Краснознаменск Московской области.

Победителями в общекомандном зачете стали представители военно-спортивных клубов Махачкалы, на втором месте — воспитанники военно-спортивных клубов Каспийска.