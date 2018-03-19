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Свыше 200 рукопашников выступили на Мемориале Асадулы Чеэрова
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Свыше 200 рукопашников выступили на Мемориале Асадулы Чеэрова 

Mirmol.ru 3 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Свыше 200 рукопашников выступили на Мемориале Асадулы ЧеэроваУчастниками республиканского первенства по армейскому рукопашному бою среди допризывной молодежи стали 237 спортсменов. Соревнования памяти ветерана Великой Отечественной войны, видного общественно-политического деятеля Асадулы Чеэрова, состоялись 17-18 марта в спортзале махачкалинского автодорожного колледжа.
Юные рукопашники в возрасте от 8 до 17 лет представители 25 военно-спортивных клубов республики.
Они определяли не только сильнейших, но и обладателей путевок на первенство России, которое состоится 5-8 апреля в городе Краснознаменск Московской области.
Победителями в общекомандном зачете стали представители военно-спортивных клубов Махачкалы, на втором месте — воспитанники военно-спортивных клубов Каспийска.
Фото: Минспорт РД
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