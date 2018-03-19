Самарцы привезли 30 медалей с чемпионата и первенства России по кикбоксингу

Соревнования проходили с 11 по 16 марта в Подмосковье. Силу и мастерство на татами демонстрировали более 900 спортсменов из 31 региона страны. Участвовали как дети, так юниоры и взрослые. Представители Самарской области завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лучшие кикбоксеры будут отобраны в сборную команду России и смогут побороться за награды на чемпионате Европы и первенстве мира. Международные соревнования пройдут в сентябре-октябре 2018 года.