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Самарцы привезли 30 медалей с чемпионата и первенства России по кикбоксингу
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Самарцы привезли 30 медалей с чемпионата и первенства России по кикбоксингу 

ТРК Губерния 3 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Соревнования проходили с 11 по 16 марта в Подмосковье. Силу и мастерство на татами демонстрировали более 900 спортсменов из 31 региона страны. Участвовали как дети, так юниоры и взрослые. Представители Самарской области завоевали 13 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лучшие кикбоксеры будут отобраны в сборную команду России и смогут побороться за награды на чемпионате Европы и первенстве мира. Международные соревнования пройдут в сентябре-октябре 2018 года.
Фото: Министерство спорта Самарской области
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